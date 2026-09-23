Basketbol Süper Ligi'nde Aydan Siyavuş, 7 şampiyonlukla 28 yıldır zirvede

Basketbol Süper Ligi’nde 7 şampiyonlukla Aydan Siyavuş’un 28 yıllık rekoru hala kırılamadı.

Basketbol Süper Ligi'nde 7 şampiyonluk elde eden başantrenör Aydan Siyavuş'un rekoru, 28 yıldır geçilemedi.

Galatasaray'ın başantrenörlüğünü yaptığı 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kazanan başantrenör olma özelliğini koruyor.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında üst üste 3'er şampiyonluk yaşayan tek başantrenör Aydan Siyavuş, 1983-1984'te de Anadolu Efes'in başında mutlu sona ulaştı.

SİYAVUŞ'U, ÖRS VE ATAMAN TAKİP EDİYOR

Aydın Örs ve Ergin Ataman, 6'şar şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Örs, Efes Pilsen ile 1991-1992, 1992-1993 ve 1993-1994 sezonlarında üst üste 3 kez, 1995-1996 ve 1996-1997'de ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda da Fenerbahçe Ülker'i şampiyonluğa taşıyarak 6. kez bu başarıya ulaştı.

Ataman ise Anadolu Efes ile 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında, Beşiktaş ile 2011-2012'de, Galatasaray ile de 2012-2013'te şampiyonluk yaşadı.

ERGİN ATAMAN, 3 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYON OLDU

Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak öne çıkıyor.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012'de Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk özlemine son vererek ligde ikinci kez kupa kaldırdı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda bu kez Galatasaray'ın başında ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında yine Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

OKTAY MAHMUTİ, ÜST ÜSTE 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek başantrenör konumunda bulunuyor.

Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren art arda 4 sezon şampiyonluk yaşadı.

Ligde Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de 4'er kez şampiyonluk yaşayan başantrenörler arasında yer aldı.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN YABANCI BAŞANTRENÖR OBRADOVIC

Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan yabancı başantrenör olarak öne çıkıyor.

Sırp çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE YABANCI BAŞANTRENÖRLERLE SEVİNDİ

Sarı-lacivertli ekip, ligde son 11 şampiyonluğunu yabancı başantrenörlerin yönetiminde elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Sarunas Jasikevicius yönetiminde 3 ve Bogdan Tanjevic ile 2 şampiyonluk kazanan Fenerbahçe, Neven Spahija ve Aleksandar Djordjevic ile de birer kez kupayı müzesine götürdü.

LİGDE 20 TÜRK, 7 YABANCI BAŞANTRENÖR ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Basketbol Süper Ligi'nde 20 Türk, 7 yabancı başantrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı başantrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa, 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Hırvat Neven Spahija, sarı-lacivertlilerin başında 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıdı.

Obradovic'in vatandaşı Aleksandar Djordjevic, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli takımla şampiyonluk kupasını kaldırdı. Litvanyalı Sarunas Jasikevicius da 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Fenerbahçe'yi lig şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.

Basketbol Süper Ligi'nde Samim Göreç, Mehmet Baturalp, Şengün Kaplanoğlu, Öner Şaylan, Armağan Asena, Cavit Altunay, Aydan Siyavuş, Faruk Akagün, Rıza Erverdi, Nur Germen, Fehmi Sadıkoğlu, Nadir Vekiloğlu, Çetin Yılmaz, Aydın Örs, Tolga Öngören, Murat Didin, Oktay Mahmuti, Murat Özyer, Ergin Ataman ve Ufuk Sarıca, Türk başantrenörler olarak şampiyonluk yaşadı.