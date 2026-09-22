Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş CANLI İZLE (Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı canlı)

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. İki takım sezonun ilk kupasını kazanmak için mücadele ediyor. Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile lig ikincisi Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi kupasını müzesine götürmek için parkede buluşuyor. Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE TARFİN - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı 22 Eylül Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşmanın adresi İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu oldu.

Sezonun ilk kupasını kazanmak isteyen iki takım, final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Tarfin, 2025-2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nı kazanarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda final oynama hakkı elde etti. Beşiktaş ise lig sezonunu ikinci sırada tamamladı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

FENERBAHÇE TARFİN BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelmiş oldu.. İki takımın 24 Eylül 2025'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı finali Fenerbahçe 85-83 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. Fenerbahçe, organizasyonda daha önce 8 kez şampiyonluk yaşarken Beşiktaş'ın ise 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Beşiktaş, 2012'de Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.