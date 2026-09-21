Basketbolda sezonun ilk kupası sahibini buluyor! 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesi maçın tarihi, saati ve yayın kanalı merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Cumhurbaşkanlığı Kupası finaline ilişkin tüm detaylar...

Basketbolda yeni sezonun ilk kupası için geri sayım başladı. 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Tarfin ile ligde sezonu ikinci sırada bitiren Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için parkeye çıkacak. Sezonun ilk kupasının sahibini belirleyecek dev karşılaşma öncesinde basketbolseverler özellikle "Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçı ne zaman?", "Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta?" ve "Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Basketbolda yeni sezonun ilk kupası sahibini buluyor. 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olacak mücadele 22 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Haber'in duyurusuna göre mücadele 22 Eylül Salı günü saat 20.00'de sporseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sezonun ilk kupasının sahibini belirleyecek karşılaşmaya İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA FENERBAHÇE TARFİN VE BEŞİKTAŞ NEDEN KARŞILAŞIYOR?

39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş'ın karşılaşmasının nedeni, iki takımın geçtiğimiz sezonki dereceleri. Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni ve Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamladı. Beşiktaş ise Basketbol Süper Ligi'nde sezonu ikinci sırada bitirdi ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın statüsü gereği iki takım bu sezonun ilk kupası için karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil yönetecek.