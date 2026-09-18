Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da heyecan başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, yarı final mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Olympiakos - Fenerbahçe Tarfin maçı detayları haberimizde...

Olympiakos - Fenerbahçe Tarfin maçını takip etmek için tıklayınız...

İlk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da dört takım mücadele ediyor. Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos'un yanı sıra Real Madrid ve Dubai Basketbol da organizasyonda yer alıyor. Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos, EuroLeague'de son iki sezonun şampiyonları olarak Süper Kupa'da mücadele ediyor. Real Madrid geçen sezonun finalisti olurken, Dubai Basketbol organizasyonda ev sahibi ülke temsilcisi olarak yer alıyor.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN?

Olympiakos - Fenerbahçe Tarfin EuroLeague Süper Kupa yarı final maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe Tarfin maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Etihad Arena'da oynanacak.

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