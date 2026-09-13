Kadınlar Basketbol Dünya Kupası şampiyonu ABD oldu!

ABD, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 97-79 mağlup ederek üst üste 5. kez, toplamda ise 12. kez dünya şampiyonu oldu. Tarihinde ilk kez final oynayan Fransa ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.