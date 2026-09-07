CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Porto Riko-Türkiye CANLI İZLE | Kadınlar Basketbol Dünya Kupası

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya geliyor. Porto Riko-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Porto Riko-Türkiye CANLI İZLE | Kadınlar Basketbol Dünya Kupası

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenen FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaşıyor. Porto Riko-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Porto Riko-Türkiye maçı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanıyor.

PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Porto Riko-Türkiye karşılaşması Türkiye saatiyle 12.30'da başladı.

PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto Riko-Türkiye maçı TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

PORTO RIKO - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

#Türkiye #TRT Spor #S Sport #Almanya #Berlin #A Milli Kadın Basketbol Takımı
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Porto Riko-Türkiye maçı detayları
Sonraki Haber
Porto Riko-Türkiye maçı detayları