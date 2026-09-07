Porto Riko-Türkiye CANLI İZLE | Kadınlar Basketbol Dünya Kupası

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya geliyor. Porto Riko-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.