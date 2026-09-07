Porto Riko-Türkiye CANLI İZLE | Kadınlar Basketbol Dünya Kupası
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya geliyor. Porto Riko-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenen FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaşıyor. Porto Riko-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Porto Riko-Türkiye maçı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanıyor.
PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Porto Riko-Türkiye karşılaşması Türkiye saatiyle 12.30'da başladı.
PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Porto Riko-Türkiye maçı TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
PORTO RIKO - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇ GÜNÜ! 🇹🇷— TBF (@TBF) September 7, 2026
Potanın Perileri, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu son maçında Porto Riko ile kozlarını paylaşıyor. 🏀
🇵🇷 Porto Riko-Türkiye 🇹🇷
📆 7 Eylül 2026, Pazartesi
⏰ TSİ 12.30
🏟️ Max-Schmeling-Halle, Berlin
📺 TRT Spor & S Sport@GarantiBBVA… pic.twitter.com/KC0BWh9Q6N