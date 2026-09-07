Potanın Perileri Porto Riko'ya mağlup!
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Dünya Şampiyonası C Grubu 3. maçında Porto Riko'ya mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. İşte detaylar...
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Dünya Şampiyonası C Grubu 3. maçında Porto Riko'ya 75-71'lik skorla mağlup oldu.
Grubu galibiyetsiz tamamlayan Potanın Perileri turnuvaya veda etti.
ÇEYREK SKORLARI
İlk çeyrek: Porto Riko 19-20 Türkiye
2. çeyrek: Porto Riko 37-40 Türkiye
3. çeyrek: Türkiye 51-68 Avustralya
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