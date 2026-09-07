CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Potanın Perileri Porto Riko'ya mağlup!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Dünya Şampiyonası C Grubu 3. maçında Porto Riko'ya mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Potanın Perileri Porto Riko'ya mağlup!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Dünya Şampiyonası C Grubu 3. maçında Porto Riko'ya 75-71'lik skorla mağlup oldu.

Grubu galibiyetsiz tamamlayan Potanın Perileri turnuvaya veda etti.

ÇEYREK SKORLARI

İlk çeyrek: Porto Riko 19-20 Türkiye
2. çeyrek: Porto Riko 37-40 Türkiye
3. çeyrek: Türkiye 51-68 Avustralya

#Avustralya #Türkiye #Potanın Perileri
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Porto Riko-Türkiye | CANLI İZLE
Sonraki Haber
Porto Riko-Türkiye | CANLI İZLE