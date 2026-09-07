Porto Riko Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIBA 2026
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde “Porto Riko-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri...
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenen FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaşacak. Basketbolseverlerin merak ettiği Porto Riko-Türkiye maçı saat kaçta? sorusunun yanıtı belli oldu. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda oynanacak Porto Riko-Türkiye karşılaşmasının yayın bilgileri de belli oldu. "Porto Riko Türkiye canlı izle" araması yapan basketbolseverler, karşılaşmayı resmi yayıncılar üzerinden takip edebilecek.
PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Porto Riko-Türkiye maçı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak.
PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Porto Riko-Türkiye karşılaşması Türkiye saatiyle 12.30'da başlayacak.
PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Porto Riko-Türkiye maçı TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
PORTO RIKO - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇ GÜNÜ! 🇹🇷— TBF (@TBF) September 7, 2026
Potanın Perileri, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu son maçında Porto Riko ile kozlarını paylaşıyor. 🏀
🇵🇷 Porto Riko-Türkiye 🇹🇷
📆 7 Eylül 2026, Pazartesi
⏰ TSİ 12.30
🏟️ Max-Schmeling-Halle, Berlin
📺 TRT Spor & S Sport@GarantiBBVA… pic.twitter.com/KC0BWh9Q6N