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Porto Riko Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIBA 2026

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde “Porto Riko-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri...

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Porto Riko Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIBA 2026

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenen FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaşacak. Basketbolseverlerin merak ettiği Porto Riko-Türkiye maçı saat kaçta? sorusunun yanıtı belli oldu. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda oynanacak Porto Riko-Türkiye karşılaşmasının yayın bilgileri de belli oldu. "Porto Riko Türkiye canlı izle" araması yapan basketbolseverler, karşılaşmayı resmi yayıncılar üzerinden takip edebilecek.

PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Porto Riko-Türkiye maçı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak.

PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Porto Riko-Türkiye karşılaşması Türkiye saatiyle 12.30'da başlayacak.

PORTO RIKO-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto Riko-Türkiye maçı TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

PORTO RIKO - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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