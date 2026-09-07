Porto Riko Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIBA 2026

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde “Porto Riko-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri...