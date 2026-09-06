Türkiye-Avustralya CANLI İZLE | FIBA 2026 Kadınlar Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ikinci grup maçına çıkıyor. Potanın Perileri, C Grubu'nda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçını kaybeden milliler mutlak galibiyet parolasıyla parkeye çıkıyor. Türkiye-Avustralya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Avustralya, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında Belçika'ya mağlup olan milliler, Avustralya karşısında galip gelmek için parkeye çıkıyor.

Turnuvada grup liderleri doğrudan çeyrek finale yükselirken, grubu ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar eleme turunda çeyrek final bileti arayacak.

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TÜRKİYE-AVUSTRALYA KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye-Avustralya maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 12.30'da başladı.

TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası karşılaşması TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Almanya'nın Berlin kentindeki Berlin Arena'da oynanıyor.