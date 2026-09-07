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Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının tarihi açıklandı

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 22 Eylül Salı günü Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanacak.

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Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının tarihi açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İlki 1985'te oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda statü gereği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

#TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi #Ziraat Bankası Türkiye Kupası #Türkiye Basketbol Federasyonu #Beşiktaş #Sinan Erdem Spor Salonu
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