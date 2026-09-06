Türkiye-Avustralya kadın basketbol maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ikinci grup maçına çıkıyor. Potanın Perileri, C Grubu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler “Türkiye-Avustralya maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye-Avustralya kadın basketbol maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve tüm detayları...
Türkiye-Avustralya kadın basketbol maçını takip etmek için tıklayınız...
A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Avustralya, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Futbol ve basketbolseverlerin merak ettiği "Türkiye-Avustralya maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. "Türkiye-Avustralya basketbol maçı izle" araması yapan sporseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele ediyor. Türkiye'nin gruptaki rakipleri Belçika, Avustralya ve Porto Riko olarak belirlendi. Ay-yıldızlılar grup aşamasındaki ikinci maçında Avustralya karşısında parkeye çıkacak. Turnuvada grup liderleri doğrudan çeyrek finale yükselirken, grubu ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar eleme turunda çeyrek final bileti arayacak. Türkiye-Avustralya maçna dair detaylar A Spor'da...
TÜRKİYE-AVUSTRALYA KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Avustralya maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 12.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası karşılaşması TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Almanya'nın Berlin kentindeki Berlin Arena'da oynanacak.
TÜRKİYE-AVUSTRALYA BASKETBOL MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Karşılaşma TRT Spor ve S Sport üzerinden resmi yayın seçenekleriyle takip edilebilir.
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ GRUPTA?
Türkiye, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile mücadele ediyor.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
Potanın Perileri'nin C Grubu'ndaki maç programı şöyle:
- 4 Eylül 2026: Belçika - Türkiye | 18.30
- 6 Eylül 2026: Türkiye - Avustralya | 12.30
- 7 Eylül 2026: Porto Riko - Türkiye | 12.30