A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ikinci grup maçına çıkıyor. Potanın Perileri, C Grubu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler “Türkiye-Avustralya maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye-Avustralya kadın basketbol maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

Türkiye-Avustralya kadın basketbol maçını takip etmek için tıklayınız...

A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Avustralya, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Futbol ve basketbolseverlerin merak ettiği "Türkiye-Avustralya maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. "Türkiye-Avustralya basketbol maçı izle" araması yapan sporseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele ediyor. Türkiye'nin gruptaki rakipleri Belçika, Avustralya ve Porto Riko olarak belirlendi. Ay-yıldızlılar grup aşamasındaki ikinci maçında Avustralya karşısında parkeye çıkacak. Turnuvada grup liderleri doğrudan çeyrek finale yükselirken, grubu ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar eleme turunda çeyrek final bileti arayacak. Türkiye-Avustralya maçna dair detaylar A Spor'da...

TÜRKİYE-AVUSTRALYA KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Avustralya maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 12.30'da başlayacak.

TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası karşılaşması TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Almanya'nın Berlin kentindeki Berlin Arena'da oynanacak.

TÜRKİYE-AVUSTRALYA BASKETBOL MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma TRT Spor ve S Sport üzerinden resmi yayın seçenekleriyle takip edilebilir.

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ GRUPTA?

Türkiye, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile mücadele ediyor.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Potanın Perileri'nin C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

4 Eylül 2026: Belçika - Türkiye | 18.30

Belçika - Türkiye | 18.30 6 Eylül 2026: Türkiye - Avustralya | 12.30

Türkiye - Avustralya | 12.30 7 Eylül 2026: Porto Riko - Türkiye | 12.30