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Potanın Perileri Avustralya'ya farklı mağlup oldu!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Dünya Şampiyonası C Grubu 2. maçında Avustralya'ya mağlup oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Potanın Perileri Avustralya'ya farklı mağlup oldu!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Dünya Şampiyonası C Grubu 2. maçında Avustralya'ya 87-71'lik skorla mağlup oldu.

Ay-Yıldızlılar grupta 2. mağlubiyetini alırken, Avustralya ise 2'de 2 yaptı.

Potanın Perileri gruptaki son maçında 7 Eylül Pazartesi günü saat 12.30'da Porto Riko ile karşılaşacak.

ÇEYREK SKORLARI

İlk çeyrek: Türkiye 15-21 Avustralya
2. çeyrek: Türkiye-30-40 Avustralya
3. çeyrek: Türkiye 55-67 Avustralya

#Avustralya #Türkiye
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