Potanın Perileri Dünya Kupası’na mağlubiyetle başladı
Potanın Perileri, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu’ndaki ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Milliler, Max-Schmeling Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 89-75’lik mağlubiyetle ayrıldı.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika ile karşı karşıya geldi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Potanın Perileri, rakibine 89-75 mağlup oldu.
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