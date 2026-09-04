Belçika-Türkiye | CANLI İZLE (FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası)

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Potanın Perileri, Belçika ile karşı karşıya geliyor. Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.