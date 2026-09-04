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Belçika-Türkiye | CANLI İZLE (FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası)

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Potanın Perileri, Belçika ile karşı karşıya geliyor. Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Belçika-Türkiye | CANLI İZLE (FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası)

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Potanın Perileri, Belçika ile karşı karşıya geliyor. Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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#Belçika #Türkiye
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