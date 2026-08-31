İzlanda-Türkiye | CANLI İZLE (FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam'ın bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. eleme turu J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk oluyor. 12 Dev Adam'ın bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
12 DEV ADAM'DAN 8'DE 8 HEDEFİ
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam ediyor. Milliler, ikinci turdaki ilk maçında güçlü rakibi Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkaran Türkiye, İzlanda karşısında da kazanarak serisini 8 maça yükseltmek istiyor.
Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, J Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Elemelerde gruplarını ilk üç içerisinde tamamlayan takımlar Dünya Kupası bileti alacak.