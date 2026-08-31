İzlanda-Türkiye | CANLI İZLE (FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam'ın bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...