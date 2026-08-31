12 Dev Adam'ın İzlanda maçı kadrosu belli oldu!
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik İzlanda maçı kadrosu belli oldu.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımımızın maç kadrosu açıklandı.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik İzlanda maçı kadrosu! 🇹🇷🏀#BizBirlikteyiz#FIBAWC x #StepItUpTürkiye pic.twitter.com/S57Ql34ufD— TBF (@TBF) August 31, 2026