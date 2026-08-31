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12 Dev Adam'ın İzlanda maçı kadrosu belli oldu!

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik İzlanda maçı kadrosu belli oldu.

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12 Dev Adam'ın İzlanda maçı kadrosu belli oldu!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımımızın maç kadrosu açıklandı.

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