12 Dev Adam fırtınası sürüyor! İzlanda karşısında 110-73'lük zafer

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Litvanya karşısındaki farklı zaferin ardından İzlanda'yı da rahat geçen 12 Dev Adam, grupta yoluna kayıpsız devam etti.