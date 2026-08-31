12 Dev Adam fırtınası sürüyor! İzlanda karşısında 110-73'lük zafer
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Litvanya karşısındaki farklı zaferin ardından İzlanda'yı da rahat geçen 12 Dev Adam, grupta yoluna kayıpsız devam etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk oldu. İlk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup eden milliler, İzlanda karşısında da 110-73'lük skorla sahadan galip ayrılmayı başardı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot sonucu: İzlanda 14-33 Türkiye
2. Periyot sonucu: İzlanda 37-60 Türkiye
3. Periyot sonucu: İzlanda 56-80 Türkiye
4. Periyot sonucu: İzlanda 73-110 Türkiye