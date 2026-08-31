CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

12 Dev Adam fırtınası sürüyor! İzlanda karşısında 110-73'lük zafer

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Litvanya karşısındaki farklı zaferin ardından İzlanda'yı da rahat geçen 12 Dev Adam, grupta yoluna kayıpsız devam etti.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
12 Dev Adam fırtınası sürüyor! İzlanda karşısında 110-73'lük zafer

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk oldu. İlk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup eden milliler, İzlanda karşısında da 110-73'lük skorla sahadan galip ayrılmayı başardı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot sonucu: İzlanda 14-33 Türkiye
2. Periyot sonucu: İzlanda 37-60 Türkiye
3. Periyot sonucu: İzlanda 56-80 Türkiye
4. Periyot sonucu: İzlanda 73-110 Türkiye

#A Milli Erkek Basketbol Takımı #Ergin Ataman #Türkiye #İzlanda #Dünya Kupası #12 Dev Adam
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
12 Dev Adam'ın İzlanda maçı kadrosu belli oldu!
Sonraki Haber
12 Dev Adam'ın İzlanda maçı kadrosu belli oldu!