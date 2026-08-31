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12 Dev Adam Dünya Kupası biletini kaptı! İzlanda'ya fark attı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazandı.

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12 Dev Adam Dünya Kupası biletini kaptı! İzlanda'ya fark attı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde büyük bir başarıya imza attı. 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk olan milliler, rakibini 110-73 mağlup ederek 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

İlk maçında Litvanya'yı 94-66 gibi farklı bir skorla geçen Türkiye, İzlanda karşısında da baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu.

İLK PERİYOTTA FARK AÇILDI

Karşılaşmaya etkili başlayan A Milli Takım, ilk periyodu 33-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren 12 Dev Adam, soyunma odasına 60-37'lik avantajla girdi.

Üçüncü periyotta farkı daha da açan milliler, son çeyreğe 80-56 önde girdi. Türkiye, son bölümde de oyun disiplininden kopmayarak karşılaşmayı 110-73 kazandı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: İzlanda 14-33 Türkiye
2. Periyot: İzlanda 37-60 Türkiye
3. Periyot: İzlanda 56-80 Türkiye
4. Periyot: İzlanda 73-110 Türkiye

Litvanya galibiyetinin ardından İzlanda'yı da farklı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, böylece grupta önemli bir avantaj elde ederken 2027 FIBA Dünya Kupası biletini de garantiledi.

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