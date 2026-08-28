Türkiye - Litvanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Türkiye - Litvanya maçı hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Peki, Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - Litvanya maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...