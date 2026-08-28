12 Dev Adam Litvanya'yı farklı mağlup etti!

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur J Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Litvanya'yı farklı mağlup etti. İşte detaylar...

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur J Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Litvanya'yı 94-66'lik skorla mağlup etti.

Elemelerde 7'de 7 yapan 12 Dev Adam, gruptaki liderliğini de sürdürdü. Litvanya ise 4. mağlubiyetini aldı ve 4. sırada kaldı.

ÇEYREK SKORLARI

İlk çeyrek: Türkiye 27-13 Litvanya

2. çeyrek: Türkiye 55-34 Litvanya

3. çeyrek: Türkiye 75-47 Litvanya

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.