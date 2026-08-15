A Kadın Milli Takımımız Hazırlıklarına Devam Ediyor

4-13 Eylül tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Kadın Milli Takımımız çalışmalarını sürdürüyor.

4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Kadın Milli Takımımız çalışmalarını sürdürüyor.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ve TBF yöneticileri takip etti.

A Kadın Milli Takımımız, bu akşam ve 15 Ağustos'ta Portekiz, 22 ve 23 Ağustos'ta ise Çekya ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Ay-yıldızlılarımız, Berlin öncesinde Köln'e geçerek 26 ve 27 Ağustos'ta Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarının ardından çalışmalarını tamamlayacak.

Millilerimizin FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası maç programı şu şekilde:

4 Eylül Cuma

TSİ 18.30: Belçika – Türkiye

6 Eylül Pazar

TSİ 12.30 Türkiye – Avustralya

7 Eylül Pazartesi

TSİ 12.30: Porto Riko – Türkiye