Almanya-Türkiye maçı CANLI İZLE | Yarı final me zaöam, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen FIBA U18 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan yarı final aşamasına taşındı! Yarı final dev randevusunda A Milli Takımımız, güçlü rakibi Almanya ile parkede kozlarını paylaşıyor. Şampiyonanın başından bu yana parkeye koyduğu üstün ve dominant oyunla kupanın en net favorilerinden biri olduğunu gösteren ay-yıldızlı devlerimiz, Almanya engelini de geride bırakıp adını finale yazdırmayı amaçlıyor. Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Almanya - Türkiye yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dev karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!