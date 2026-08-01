Almanya-Türkiye maçı CANLI İZLE | Yarı final me zaöam, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen FIBA U18 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan yarı final aşamasına taşındı! Yarı final dev randevusunda A Milli Takımımız, güçlü rakibi Almanya ile parkede kozlarını paylaşıyor. Şampiyonanın başından bu yana parkeye koyduğu üstün ve dominant oyunla kupanın en net favorilerinden biri olduğunu gösteren ay-yıldızlı devlerimiz, Almanya engelini de geride bırakıp adını finale yazdırmayı amaçlıyor. Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Almanya - Türkiye yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dev karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!
Geleceğin dünya yıldızlarını İtalya'da buluşturan FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda madalya heyecanı zirveye tırmandı. U18 Erkek Milli Takımımız, adını yarı finale yazdırarak göğsümüzü kabarttı. Sahadaki yüksek temposu, katı savunması ve hücumdaki etkili organizasyonlarıyla dikkat çeken potanın genç aslanları, yarı finalde turnuvanın bir diğer yenilgisiz ekolü Almanya ile kozlarını paylaşacak. Baştan sona büyük bir taktik savaşına ve yüksek heyecana sahne olması beklenen bu kritik randevuyu kazanan taraf, altın madalya için büyük finale çıkma hakkı kazanacak. İşte Almanya-Türkiye maçının detayları!
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
FIBA U18 Avrupa Şampiyonası yarı final müsabakası olan Almanya-Türkiye maçı, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak.
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalya'daki dev turnuvada yarı final hava atışı Türkiye saati (TSİ) ile 21.30'da gerçekleştirilecek.
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Millilerimizin Avrupa arenasındaki bu gurur dolu final savaşı, canlı yayınla şifresiz olarak FIBA Resmi YouTube kanalı üzerinden naklen yayınlanacak.
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