Sırbistan-Türkiye basketbol maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dorukta! Türkiye Milli Takımı, Stockholm'de oynanacak kritik eleme maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Grup maçlarında Slovenya'ya 62-53 mağlup olan genç ay-yıldızlılar, son 16 turunda rakibini geride bırakarak çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu turnuvada her an önem kazanıyor. Peki Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!