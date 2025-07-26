Genç millilerimiz U16 Kızlar Dörtlü Turnuva'da Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu maçta galibiyet arayacak. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
U16 Kızlar Dörtlü Turnuva'da Türkiye - Yunanistan maçı, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, TBF resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE
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