Türkiye - Yunanistan maçı CANLI | Türkiye U16 - Yunanistan U16 maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Türkiye - Yunanistan maçı CANLI | Türkiye U16 - Yunanistan U16 maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

U16 Milli Basketbol Takımı'mız ile Yunanistan, U16 Kızlar Dörtlü Turnuva'da kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı hangi kanalda ve saat kaçta?