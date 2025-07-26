EuroBasket U18 Takım'ımız, FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Genç ay-yıldızlılar Los Llanos de Aridane Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu maçta galibiyet arayacak. Peki, Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye - Avusturya maçı, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma, FIBA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE
ASpor CANLI YAYIN