Türkiye - Avusturya maçı CANLI | Türkiye U18 - Avusturya U18 maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Türkiye - Avusturya maçı CANLI | Türkiye U18 - Avusturya U18 maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

U18 Milli Basketbol Takımı'mız ile Avusturya, FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?