Basketbol Şampiyonlar Ligi kuraları İsviçre'nin Lozan kentindeki Olimpiyat Müzesi'nde çekildi. Yeni sezon maçları 7 Ekim'de başlayacak. Temsilcimiz Bursaspor Yörsan'ın da katılacağı ön eleme turlarından 3 takım, grup aşamasına katılma hakkı kazanacak.
İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ
D GRUBU
Bnei Herzliya (İsrail)
La Laguna Tenerife (İspanya)
Tofaş (TÜRKİYE)
Trapani Shark (İtalya)
E GRUBU
Galatasaray MCT Technic (TÜRKİYE)
Igokea M:Tel (Bosna-Hersek)
Pallacanestro Trieste (İtalya)
Würzburg Baskets (Almanya)
G GRUBU
Filou Oostende (Belçika)
Karditsa Japoniki (Yunanistan)
Mersin SK (TÜRKİYE)
Unicaja Malaga (İspanya)
BURSASPOR YÖRSAN İSE ÖN ELEME TURUNDA MÜCADELE EDECEK
Bursaspor Yörsan Basketbol Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Alman takımı Lowen Braunschweig ile eşleşti. Bursaspor, bu turu geçerse elemelerin yarı finalinde Yunan takımı PAOK mateco ile Karadağ takımı SC Derby'nin eşleşmesinden gelen takımla karşılaşacak.