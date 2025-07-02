Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 25/26 sezonu kuraları çekildi ve temsilcilerimiz Bursaspor Yörsan, Galatasaray MCT Technic, Mersin SK ve Tofaş'ın rakipleri belli oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2025- 16:01 Güncelleme Tarihi: 02.07.2025- 16:04