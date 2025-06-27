Kadınlar EuroBasket Türkiye - Almanya maçı CANLI İZLE | Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor. A Milli Kadın Basketbol Takım'ımız, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.Yunanistan'ın Pire kentinde oynanacak maçın yayın bilgisi ve detayları merak ediliyor. Peki Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki play-off beşincilik maçında güçlü rakibi Almanya ile Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşılaşacak. Potanın Perileri, çeyrek finalde karşılaştığı İtalya'ya uzatmada 76-74 yenilerek yarı final şansını kaybetmişti. Çeyrek final karşılaşmasında Belçika'ya 83-59 yenilen Almanya ise madalya şansını yitirdi ve klasman maçında Türkiye ile eşleşti. Peki Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Almanya basketbol maçı, 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

Milliler, Almanya'yı elemesi halinde 5'incilik maçında Litvanya-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, rakibine yenilmesi durumunda ise 7'ncilik müsabakasında aynı eşleşmedeki kaybeden tarafla mücadele edecek.

A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti. Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milli takım, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise İtalya'ya uzatmada 76-74 mağlup olarak madalya şansını yitiren ay-yıldızlılar, klasman maçlarına kaldı.

TÜRKİYE KADINLAR EUROBASKET MAÇI TRT SPOR YILDIZ İZLE

TÜRKİYE VEYA LİTVANYA SON BİLETİ ALACAK

Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasının son bileti, Türkiye ya da Litvanya'nın olacak.

Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçlarına çıkacak Almanya, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi olduğu için organizasyona katılma hakkı elde etti. Klasman maçlarında yer alacak ülkelerden Çekya ise ön elemeler vasıtasıyla FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı garantiledi.

Türkiye, Almanya ve Çekya'nın katılımları kesinleştiği için klasman maçlarının ardından sıralamada Litvanya'nın üstünde yer alması halinde FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasının son biletini alacak.