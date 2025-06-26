Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet pozisyonunda oynayan Zeynep Şevval Gül'ü transfer etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemindeki sonra yerli oyuncu transferini Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna ekleyerek gerçekleştirdi. Yeni sezonda parçalı formamız ile mücadele edecek olan 193 cm boyundaki başarılı forvet Zeynep Şevval Gül'e başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesi'ne hoş geldin diyoruz" denildi.

24 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, Emlak Konut ve OGM Ormanspor'da forma giyerken, NCAA'de University of Arizona ve Saint Louis University'de oynadı.