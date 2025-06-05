Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE BEKO - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı 5 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN