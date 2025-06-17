Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu play-off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, final serisinin ilk maçında ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, sezonu üç kupayla kapatmayı hedeflerken, Beşiktaş 2011-2012 sezonundan beri özlem duyduğu şampiyonluğu almak istiyor. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 59. sezonun şampiyonunu belirleyecek final serisi, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki dev mücadeleyle başlıyor. Serinin ilk iki maçı, normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı 17 Haziran Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak. Ezeli rakipler 2017'den sonra ikinci kez finalde karşılaşacak. Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

FENERBAHÇE'DE 22. FİNAL

2024-2025 sezonunda THY Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu haftaki final serisiyle birlikte 22. kez finallerde yer alacak. Kanarya, ligde 11 şampiyonluğun yanı sıra 10 kez de ikincilik yaşadı. Fenerbahçe, pandemi nedeniyle iptal edilen 2019-2020 dışında son 10 sezonda 8. kez finalde mücadele edecek. Fenerbahçe, bu süreçte oynadığı finallerin 5'inde şampiyonluğa ulaştı. Jasikevicius'un öğrencileri son şampiyonluğunu geçtiğimiz yıl A. Efes karşısında elde etti.

BEŞİKTAŞ, ALIMPIJEVIC İLE ÇIKIŞ YAKALADI

Haziran 2023'te Beşiktaş'ın başantrenörü olan Dusan Alimpijevic, ilk sezonunda siyah-beyazlılarla mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi, EuroCup ve Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı. Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon ise özellikle ligin 2. yarısında elde ettiği 14 maçlık galibiyet serisiyle normal sezonu 2. tamamladı. Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Beşiktaş, finalde Fenerbahçe'ye 104-81'lik skorla kaybetti. Sırp teknik adam, ligde de takımının finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

THY Euroleague'in yanı sıra Süper Lig'de de başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, 21'i üst üste olmak üzere normal sezonu 27 galibiyet, 3 mağlubiyetle lider tamamladı. Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 2-1'lik seriyle geçen sarı-lacivertliler, yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile eşleşti. Kanarya, rakibine maç vermeden seriyi 3-0'la noktaladı ve ilk finalist olarak adını yazdırdı.

Beşiktaş ise play-off çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar ilk 2 müsabakayı kazanarak yarı finale yükseldi. Bu turda son finalist A. Efes ile kozlarını paylaşan Beşiktaş, evindeki ilk 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Rakibinin sahasındaki mücadelelerde de aynı sonuçları alan Alimpijevic'in öğrencileri, seriyi Akatlar'a taşıdı. Son müsabakada 82-75'lik skorla parkeden galip ayrılan Beşiktaş, finale yükselen taraf oldu. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 13.68, siyah-beyazlılar da ise Jonah Mathews 15.03 sayı ortalamasıyla ön plana çıkıyor.

EZELİ RAKİPLER 8 YIL SONRA FİNALDE

İki ekip 8 yıl sonra Basketbol Süper Ligi final serisinde karşı karşıya gelecek. İlk olarak 2016-2017 sezonu play-off final serisinde eşleşen Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler oldu. Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, seriyi 4-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, ligde son şampiyonluğuna 2012 yılında ulaştı.

Play-off final serisinde program şöyle:

17 Haziran Salı 20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe 20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

Gerekmesi halinde oynanacak maçlar

25 Haziran Çarşamba 20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar 20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)