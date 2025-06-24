İtalya-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı hangi kanalda?
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası heyecanı çeyrek final aşamasıyla hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada gösterdiği kararlı ve istikrarlı performansla dikkat çeken A Milli Kadın Basketbol Takımımız, bu kez zorlu bir sınav için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde güçlü rakibi İtalya ile kozlarını paylaşacak. Bu nefes kesen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbolseverler ise “İtalya-Türkiye kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde..
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında son olarak Yunanistan'ı 83-72'lik skorla mağlup eden ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında da aynı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Yarı final biletini alarak finale bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Türkiye, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Basketbolseverler, İtalya-Türkiye maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?