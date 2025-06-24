İtalya-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı hangi kanalda?

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası heyecanı çeyrek final aşamasıyla hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada gösterdiği kararlı ve istikrarlı performansla dikkat çeken A Milli Kadın Basketbol Takımımız, bu kez zorlu bir sınav için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde güçlü rakibi İtalya ile kozlarını paylaşacak. Bu nefes kesen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbolseverler ise “İtalya-Türkiye kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde..

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2025- 10:16