İtalya-Türkiye EuroBasket Kadınlar çeyrek final | CANLI İZLE

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası heyecanı çeyrek final aşamasıyla hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada gösterdiği kararlı ve istikrarlı performansla dikkat çeken A Milli Kadın Basketbol Takımımız, bu kez zorlu bir sınav için parkeye çıktı. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde güçlü rakibi İtalya ile kozlarını paylaşıyor. İtalya-Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2025- 20:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2025- 20:36