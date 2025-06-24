FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında son olarak Yunanistan'ı 83-72'lik skorla mağlup eden ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında da aynı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Yarı final biletini alarak finale bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Türkiye, kritik maçta hata yapmak istemiyor. İtalya-Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya-Türkiye FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı 24 Haziran Salı günü saat 20.30'da başladı. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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