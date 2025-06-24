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Morata'ya şok ölüm tehdidi! Morata'ya şok ölüm tehdidi! 19:45
G.Saray'dan transferde karşı atak! Al-Hilal'in Osimhen teklifi sonrası... G.Saray'dan transferde karşı atak! Al-Hilal'in Osimhen teklifi sonrası... 19:20
İşte Cimbom'un yeni kaleci hedefi! İşte Cimbom'un yeni kaleci hedefi! 17:59
Muslera resmen Estudiantes'te! Muslera resmen Estudiantes'te! 16:38
Fırtına o futbolcunun kulübü ile anlaştı! Fırtına o futbolcunun kulübü ile anlaştı! 16:16
Buruk ile Zaniolo arasında kritik görüşme! Buruk ile Zaniolo arasında kritik görüşme! 15:21
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G.Saray'da gündem Rodrigo De Paul! G.Saray'da gündem Rodrigo De Paul! 12:43
F.Bahçe'de Fred'e sürpriz talip! F.Bahçe'de Fred'e sürpriz talip! 12:17
Beşiktaş'a Lukaku müjdesi! Beşiktaş'a Lukaku müjdesi! 11:42
G.Saray Nelsson'u ucuza bırakmayacak! G.Saray Nelsson'u ucuza bırakmayacak! 10:51
Canlı yayında açıklandı! Uğurcan ve transfer... Canlı yayında açıklandı! Uğurcan ve transfer... 10:26
İtalya-Türkiye CANLI MAÇ
İtalya-Türkiye maçı saat kaçta?
Dev projenin açılış töreni yapıldı! Milli sporcumuz Gökhan Şirin...
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