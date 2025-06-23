Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı lacivertlilerin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 mağlup ederek seride 3-1 öne geçtiği karşılaşmanın ardından konuştu.

Sarunas Jasikevicius, "Öncelikle iyi basketbol oynayan tarafın biz olduğunu düşünüyorum ve iyi mücadele ettik. Aslında çok fazla basit hata yaptık ve bu da Beşiktaş'ın her seferinde geri dönmesine sebep oldu. Burası zor bir atmosfer, burada oynamak kolay değil ama oyun planımızı uygulayarak kazanan taraf biz olduk." dedi.