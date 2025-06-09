Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçı izle | Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu play-off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, yarı final serisinin üçüncü mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, serinin ilk iki karşılaşmasından galip ayrılarak büyük bir avantaj elde etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçları 93-76 ve 91-89'luk skorlarla kazanan Fenerbahçe, şimdi rotasını üçüncü maça çevirmiş durumda. Šarūnas Jasikevičius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, zorlu deplasmanda da galibiyet alarak seriyi 3-0’a getirip adını finale yazdırmanın peşinde. Basketbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunda play-off heyecanı tüm coşkusuyla devam ederken, yarı final serisinin üçüncü karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko parkede kozlarını paylaşacak. EuroLeague şampiyonluğu ile Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, şimdi gözünü Türkiye'deki şampiyonluk kupasına dikti. Serinin ilk iki maçını 93-76 ve 91-89'luk skorlarla kazanarak avantajı eline alan Fenerbahçe, zorlu deplasmanda da hata yapmadan seriyi 3-0'a getirip adını finale yazdırmanın planlarını yapıyor. Šarūnas Jasikevičius yönetimindeki ekip, bu mücadeleden galibiyetle ayrılırsa Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes eşleşmesinden çıkacak rakibini beklemeye başlayacak. Peki, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off yarı final üçüncü maçı 9 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HEDEF ÇİFTE KUPA

Seride 5 Mayıs Perşembe günü oynanan ilk maçı 93-76 kazanmasını bilen Fenerbahçe Beko, etkili bir başlangıç yaptı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Nigel Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, Arturs Zagars 14 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Tai Odiase 16, Marko Simonovic 12, Şehmus Hazer 10 sayı buldu.

Sarı-lacivertliler, 7 Haziran Cumartesi günü oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan ikinci maçtan da 91-89 galip ayrılarak seriyi 2-0'a taşıdı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin IV 18, Melih Mahmutoğlu 17, Marko Guduric 15 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi 14'er sayı buldu.

FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİKLERİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final eşleşmesinde Türk Telekom'u 2-1 yenerek, yarı finale yükselen Fenerbahçe Beko'nun güncel istatistikleri şöyle:

29 Mayıs Perşembe – Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom

31 Mayıs Cumartesi – Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko

2 Haziran Pazartesi – Fenerbahçe Beko 101-94 Türk Telekom

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İSTATİSTİKLERİ

Dejan Radonjic tarafından çalıştırılan Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko karşısında 2-0 geride olduğu yarı final serisinde geri dönüş yapmanın yollarını arıyor. İstanbul ekibinin kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Kenan Sipahi, Jaleen Smith, Şehmus Hazer, CJ Massinburg, Ömercan İlyasoğlu, Maxim Mutaf, Furkan Korkmaz

Forvetler: Ali Yüceoral, Mateusz Ponitka, Axel Bouteille, Tyler Cavanaugh, Göktuğ Baş

Pivotlar: Marko Simonovic, Tai Odiase, Furkan Haltalı

Bahçeşehir Koleji, normal sezonu 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle beşinci sırada tamamladı. İstanbul ekibi, Play-off çeyrek finalinde ise Tofaş'ı 2-1 ile geçti.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında 22 Aralık 2024 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 70-82 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Sertaç Şanlı 16, Marko Guduric 14 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Axel Bouteille 23, Tai Odiase 13 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko, bu sezon Bahçeşehir Koleji ile Türkiye Kupası çeyrek finalinde de karşı karşıya geldi. Kanarya, 11 Şubat 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 87-56 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 14, Nicolo Melli 12 sayı üretti. Misafir takımda ise Tai Odiase 15 sayı üretti.

Sarı-lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci yarısında 18 Nisan 2025 tarihinde konuk ettiği rakibini 95-80 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Furkan Korkmaz 21, Şehmus Hazer 19 sayı üretti.