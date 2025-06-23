Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, 87-91 Fenerbahçe Beko üstünlüyle sonuçlanan final serisi dördüncü maçının ardından değerlendirmede bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Rakibi tebrik ediyorum. En iyimizi vermeye çalıştık. Sonuna kadar mücadele ettik. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Berk Uğurlu ile gurur duyuyorum. Berk sakat sakat oynadı. Oynayıp oynamayacağı bile belli değildi. Çok iyi iş çıkardı. Bu takım karakterini sezon başından beri defalarca gösterdi. Herkes gurur duymalı. Bugün aynı şekilde, kesinlikle gurur duymalıyız. Oyuncularımdan bugün ne istediysem aldım. Taraftarımıza, kulübümüze, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum."