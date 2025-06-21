Yunanistan-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda grup aşamasında nefesler tutuldu! A Grubu’nun üçüncü maçında millilerimiz Yunanistan karşısına çıkıyor. İlk karşılaşmasında güçlü rakibi Fransa’ya karşı sahadan mağlup ayrılan Ay-yıldızlılar, ikinci maçta İsviçre’yi mağlup ederek moral buldu. Şimdi sırada kritik Yunanistan sınavı var. Gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan bu mücadelede, millilerimiz parkeye galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, Yunanistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Yunanistan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada Fransa'ya 71-69 kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci maçta ise İsviçre'yi 91-67'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Yunanistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlayan Türkiye, gruplarda önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlıyor. Kritik mücadele öncesi hazırlıklar tamamlanırken, basketbolseverler Yunanistan-Türkiye maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Yunanistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yunanistan-Türkiye FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE