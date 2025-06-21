FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Yunanistan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada Fransa'ya 71-69 kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci maçta ise İsviçre'yi 91-67'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Yunanistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlayan Türkiye, gruplarda önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlıyor. Kritik mücadele öncesi hazırlıklar tamamlanırken, basketbolseverler Yunanistan-Türkiye maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Yunanistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yunanistan-Türkiye FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE