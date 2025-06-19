2025/2026 sezonunda ilk kez 20 takımın yer alacağı Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele edecek ekipler resmen açıklandı.
Geçtiğimiz sezon turnuvada yer alan 17 takıma ek olarak (ALBA Berlin EuroLeague'den ayrılmıştı) İspanyol ekibi Valencia, EuroCup şampiyonu İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi BC Dubai Avrupa'nın 1 numaralı kupası için mücadele edecek.
İŞTE EUROLEAGUE'DE BOY GÖSTERECEK 20 TAKIM
For the first time in history, we will officially have 20 EuroLeague teams competing for glory👏 An exciting new era of European basketball starts 𝗡𝗢𝗪! pic.twitter.com/pdqXL4BMSg— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 19, 2025