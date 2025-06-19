Yeni sezonda Turkish Airlnies EuroLeague'de mücadele edecek takımlar belli oldu!

2025/2026 sezonunda Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele edecek takımlar açıklandı. İşte o takımlar...

2025/2026 sezonunda ilk kez 20 takımın yer alacağı Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele edecek ekipler resmen açıklandı.

Geçtiğimiz sezon turnuvada yer alan 17 takıma ek olarak (ALBA Berlin EuroLeague'den ayrılmıştı) İspanyol ekibi Valencia, EuroCup şampiyonu İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi BC Dubai Avrupa'nın 1 numaralı kupası için mücadele edecek.

İŞTE EUROLEAGUE'DE BOY GÖSTERECEK 20 TAKIM