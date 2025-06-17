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Transferde son dakika! Al-Hilal'den Osimhen açıklaması Transferde son dakika! Al-Hilal'den Osimhen açıklaması 16:12
F.Bahçe'den yeni Drogba için rekor teklif! İşte Nice'in istediği rakam F.Bahçe'den yeni Drogba için rekor teklif! İşte Nice'in istediği rakam 15:25
Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması! Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması! 15:01
F.Bahçe'den TFF'ye flaş başvuru! F.Bahçe'den TFF'ye flaş başvuru! 13:21
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Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! 13:11
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G.Saray'a 21'lik yetenek! Juventus'un göz bebeği Aslan oluyor G.Saray'a 21'lik yetenek! Juventus'un göz bebeği Aslan oluyor 11:44
Hakan Çalhanoğlu transferine Leroy Sane engeli! Hakan Çalhanoğlu transferine Leroy Sane engeli! 11:18
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! Neymar ve 4 dünya yıldızı... F.Bahçe transferde büyük oynuyor! Neymar ve 4 dünya yıldızı... 10:56
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski yıldız geri dönüyor F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski yıldız geri dönüyor 10:07
4 Türk takımı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak
G.Saray'da flaş ayrılık!
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