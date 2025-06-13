Bahçeşehir Koleji, Malachi Flynn'i kadrosuna kattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda başladığı NBA kariyerinde Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda forma giyen ABD'li oyun kurucu ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık." denildi.
🙌 Malachi Flynn, Bahçeşehir Koleji'nde! 🤝 2020-2021 sezonunda başladığı NBA kariyerinde Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda forma giyen ABD'li guard, takımımızın başarısı için ter dökecek! ❤️💙Welcome to our family, @malachiflynn pic.twitter.com/wirjQBEq4Q— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) June 13, 2025