Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi’nde Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlıların 2., Anadolu Efes'in ise 3. olduğu ligde galibibyet yarışı kızışırken maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Anadolu Efes - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta erteleme maçında, Beşiktaş Fibabanka ile kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, 29. haftada Galatasaray'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde 87-53 mağlup ederken, Beşiktaş Fibabanka ise 30. hafta maçında Türk Telekom'a deplasmanda 93-75 yenilmişti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes 22 galibiyet ve yedi mağlubiyet ile üçüncü, bir maçı eksik Beşiktaş Fibabanka ise 23 galibiyet ve altı mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Beşiktaş basketbol maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Fibabanka maçı ile birlikte Türkiye'deki 1746. resmi maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1601, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 25, Türkiye Kupası'nda 116, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası'nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda bir kez mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1602. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1601 karşılaşmada 1246 galibiyet, 352 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. (Galibiyet yüzdesi: % 77,83)

Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka ile bugüne kadar oynadığı 136 karşılaşmada 97 galibiyet ve 39 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 126 karşılaşmanın 90'ında Anadolu Efes galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası'nda bugüne kadar oynanan dokuz karşılaşmanın yedisi Anadolu Efes, ikisi Beşiktaş Fibabanka lehine sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugüne kadar Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan tek karşılaşmada ise gülen taraf Beşiktaş Fibabanka oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'ya BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde 87-70 mağlup olmuştu.