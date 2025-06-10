Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2025- 12:16