Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Yarı final maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes mücadele edecek. İlk maçında Anadolu Efes, 90-87 kazanmış, ikinci maçı da Beşiktaş 97-70 kazanarak seride durum 1-1'e gelmişti. Peki, Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka maçı 10 Haziran Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.
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