Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında evinde 89-68 mağlup ettiği Türk Telekom'a ikinci maçın uzatmaları sonunda 85-77 yenildi. Bu skorla seride durum 1-1'e geldi. Yarı finale yükselecek takım 3'üncü ve son maçta belli olacak.

Maça etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. 2'nci periyotta toparlanan ve hücumda sayılar üretmeye başlayan ev sahibi ekip çeyrek sonunda farkı 5 sayıya indirdi ve takımlar soyunma odasına 34-39'lük Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle gitti. Ankara temsilcisi, 2'nci periyotta savunma direncini artırarak oyuna dengeyi getirip öne geçse de periyot 56-56 eşitlikle noktalandı. Son çeyreğin başından son dakikalarına kadar oldukça çekişmeli geçen maçın normal süresi 72-72 sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında daha az hata yapan ev sahibi takım maçtan 85-77 galip ayrılarak yarı final şansını son maça taşıdı.

Maçın en skorer ismi ise 26 sayıyla Türk Telekom'dan Braian Angola Rodas oldu.

TÜRK TELEKOM: Angola 26, Alexander 12 , Brown 15, Smith, Bess, Melih Tunca 9, Hanlan 10, İsmet Akpınar, Makoundou 6, Berkan Durmaz 7

FENERBAHÇE BEKO: Guduric 2 , Nigel Hayes 11 , McCollum 12 , Birch , Melih Mahmutoğlu 9 , Metecan Birsen 3, Hall 8, Baldwin 11 , Melli 4, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Colson 5

1'İNCİ PERİYOT: 12-22

DEVRE: 34-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-56