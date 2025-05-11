Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Final Four'da gösterdiği etkileyici performansın ardından finale yükselerek dev kupaya sadece bir galibiyet uzaklıkta. Sarı-kırmızılılar, son engel olan Unicaja Malaga karşısında sahaya mutlak zafer hedefiyle çıkıyor. Yarı finalde güçlü rakibi Tenerife’yi etkili bir oyunla saf dışı bırakan Galatasaray’da gözler artık finalde. Başantrenör Yakup Sekizkök yönetiminde sahada bütün enerjisiyle mücadele eden takım, hem savunmada hem hücumda disiplinli oyunuyla dikkat çekiyor. Taraftar desteğini arkasında hisseden Aslan, bu büyük karşılaşmayı kazanarak kupayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor. Galatasaray-Unicaja Malaga mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbolun nabzı bu kez Yunanistan'da atıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale adını altın harflerle yazdıran Galatasaray, kupaya uzanmak için Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşıyor. Final Four'da Tenerife'yi 90-80'lik net bir skorla geçerek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, tarihi başarıya sadece bir adım uzaklıkta. Yakup Sekizkök önderliğinde parkede bütün gücünü ortaya koyan Galatasaray, şimdi gözünü final zaferine dikti. İspanyol temsilcisi ise yarı finalde ev sahibi AEK'yi 71-65 mağlup ederek Galatasaray'ın finaldeki rakibi oldu. Tecrübeli oyuncu kadrosu ve oyun disiplinleriyle tanınan Malaga, temsilcimize karşı parkede galibiyet arıyor.

GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Galatasaray-Unicaja Malaga maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı.

GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan Galatasaray-Unicaja Malaga maçı Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

1. ÇEYREK SONUCU: Galatasaray 13-19 Unicaja Malaga

GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI CANLI İZLE