Basketbolun nabzı bu kez Yunanistan'da atıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale adını altın harflerle yazdıran Galatasaray, kupaya uzanmak için Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşıyor. Final Four'da Tenerife'yi 90-80'lik net bir skorla geçerek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, tarihi başarıya sadece bir adım uzaklıkta. Yakup Sekizkök önderliğinde parkede bütün gücünü ortaya koyan Galatasaray, şimdi gözünü final zaferine dikti. İspanyol temsilcisi ise yarı finalde ev sahibi AEK'yi 71-65 mağlup ederek Galatasaray'ın finaldeki rakibi oldu. Tecrübeli oyuncu kadrosu ve oyun disiplinleriyle tanınan Malaga, temsilcimize karşı parkede galibiyet arıyor.
GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Galatasaray-Unicaja Malaga maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı.
GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan Galatasaray-Unicaja Malaga maçı Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
1. ÇEYREK SONUCU: Galatasaray 13-19 Unicaja Malaga