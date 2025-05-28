Sertaç Şanlı'dan bir ilk!

Tecrübeli basketbolcu, Avrupa Ligi'ndeki ilk şampiyonluğuna 2021 yılında Anadolu Efes ile ulaştı. 33 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'in Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya'nın Barcelona ekibini 86-81 yendiği maçta kupayı kaldırdı.
Sertaç Şanlı, bu yıl da formasını giydiği Fenerbahçe Beko ile aynı başarıyı elde etti. Sarı-lacivertli ekibin finalde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yendiği müsabakada görev alan milli basketbolcu, Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk ve tek oyuncu olarak kayıtlara geçti.