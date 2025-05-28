Sertaç Şanlı'dan bir ilk!

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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! 18:21
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Trabzonspor'da flaş ayrılık! 18:03
Morata'dan dikkat çeken açıklama! Morata'dan dikkat çeken açıklama! 17:34
Barış Alper'den flaş transfer itirafı! Barış Alper'den flaş transfer itirafı! 17:15
Silva'dan G.Saray'a transfer cevabı! l Silva'dan G.Saray'a transfer cevabı! l 16:10
Mertens: Vücudum farklı tepkiler veriyordu! Mertens: Vücudum farklı tepkiler veriyordu! 15:26
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Dzeko'nun yeni adresini duyurdular! Dzeko'nun yeni adresini duyurdular! 15:16
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Beşiktaş kalesinde flaş ayrılık! Beşiktaş kalesinde flaş ayrılık! 13:22
Olaylı derbi için istenen cezalar belli oldu! Olaylı derbi için istenen cezalar belli oldu! 12:46
F.Bahçe'nin planı belli oldu! Mou'nun yerine... F.Bahçe'nin planı belli oldu! Mou'nun yerine... 12:06
Immobile'nin ayrılık şartı belli oldu! Immobile'nin ayrılık şartı belli oldu! 11:35
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Canlı altın ve döviz kuru takibi 28 Mayıs 2025