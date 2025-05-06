THY EuroLeague’de play-off serisinin 5. ve son perdesinde Panathinaikos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Seride 2-2’lik eşitliğin ardından tüm gözler Atina’ya çevrilmiş durumda. Bu dev mücadelede kazanan taraf hem Final Four biletini alacak hem de Avrupa basketbolunun zirvesinde boy gösterme şansı yakalayacak. Anadolu Efes, İstanbul’da oynanan dördüncü maçta sergilediği etkileyici performansla seriyi dengelemeyi başardı. Şimdi ise gözler, Yunanistan’daki zorlu deplasmanda. Kritik müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague play-off serisinin beşinci ve son randevusunda Panathinaikos ile Anadolu Efes karşılaşıyor. Nefes kesen 2-2'lik serinin ardından gözler Atina'daki kıran kırana mücadeleye çevrildi. Kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI:

Panathinaikos 18-10 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)

Panathinaikos 41-30 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)

Panathinaikos 41-30 Anadolu Efes (Üçüncü çeyrek oynanıyor)

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçındaki Panathinaikos-Anadolu Efes karşılaşması 6 Mayıs Salı günü saat 21.45'te başladı.

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

OAKA Spor Salonu'ndaki Panathinaikos-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

DÖRTLÜ FİNAL ÖNCESİ SON MAÇ

Play-off serisinin beşinci ve son maçında hata yapmak istemeyen Anadolu Efes, Yunanistan'daki maçta Final Four biletini almak istiyor. Rakibine ilk maçta 87-83 kaybeden temsilcimiz, ikinci mücadeleyi de 79-76 kazanarak ev sahibi olma avantajını kazandı.

Seriyi 1-1'e taşıdıktan sonra üçüncü maçta 81-77 kaybeden lacivert-beyazlılar, son maçta ise 85-82 kazanmasını bildi. OAKA Spor Salonu'ndaki son maçta hata yapmak istemeyen Anadolu Efes, kazanmanın yollarını arayacak.

EŞLEŞMEYİ KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK

THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak.

Panathinaikos-Anadolu Efes maçında kazanan takım yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 39. RANDEVU

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.

AVRUPA'DA 875. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 875. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 874 karşılaşmada 494 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluğa ulaştığı THY Avrupa Ligi'nde ise 627. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 626 maçının 337'sini kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.

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