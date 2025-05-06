THY EuroLeague play-off serisinin 5. ve son randevusunda Panathinaikos ile Anadolu Efes karşılaştı. Nefes kesen 2-2'lik serinin ardından gözler Atina'daki kıran kırana mücadeleye çevrilmişti. Ancak temsilcimiz Anadolu Efes kritik müsabakadan 75-67'lik yenilgiyle ayrılarak Final Four biletini kaçırmış oldu.
Böylelikle Fenerbahçe Beko'nun Final Four'daki rakibi Panathinaikos oldu.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Panathinaikos 18-10 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)
Panathinaikos 41-30 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)
Panathinaikos 53-46 Anadolu Efes (Üçüncü çeyrek sonucu)