THY EuroLeague’de play-off serisinin 5. ve son perdesinde Panathinaikos ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Temsilcimiz, Yunan rakibine 75-67 kaybederek Final Four şansını kaçırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

THY EuroLeague play-off serisinin 5. ve son randevusunda Panathinaikos ile Anadolu Efes karşılaştı. Nefes kesen 2-2'lik serinin ardından gözler Atina'daki kıran kırana mücadeleye çevrilmişti. Ancak temsilcimiz Anadolu Efes kritik müsabakadan 75-67'lik yenilgiyle ayrılarak Final Four biletini kaçırmış oldu.

Böylelikle Fenerbahçe Beko'nun Final Four'daki rakibi Panathinaikos oldu.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Panathinaikos 18-10 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)

Panathinaikos 41-30 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)

Panathinaikos 53-46 Anadolu Efes (Üçüncü çeyrek sonucu)