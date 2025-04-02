ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Önder Yılmaz ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 20, Carleton 12, Rupert 4, McCovan 16, Johannes 29, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 2
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 6, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Li 13, Vanloo 15, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 12, Ayşe Cora 4, Jisu Park 9, Derin Erdoğan 3
1. periyot: 20-17
Devre: 42-34
3. periyot: 61-53