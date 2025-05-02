THY EuroLeague play-off serisi 4. maçında Anadolu Efes ile Panathinaikos karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Anadolu Efes 21-18 Panathinaikos (İlk çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 21-18 Panathinaikos (İkinci çeyrek oynanıyor)
ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes-Panathinaikos maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da başladı.
ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Anadolu Efes-Panathinaikos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
PANATHINAIKOS FİNALE BİR ADIM DAHA YAKIN
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos, üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 2-1 üstün durumda bulunuyor.
OAKA'da oynanan maçların ilkini Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı. Yunanistan ekibi, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü karşılaşmasında ise Anadolu Efes'e 81-77 üstünlük kurdu.