Anadolu Efes - Panathinaikos CANLI (Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı skor)

THY EuroLeague play-off heyecanı devam ediyor. Seride 2-1 geride olan temsilcimzi Anadolu Efes, kritik mücadelede Panathinaikos’u ağırlıyor. Taraftar desteğini arkasına alarak seriyi beşinci maça taşımayı hedefleyen temsilcimiz, parkede hata yapmadan üstün bir oyun ortaya koymak istiyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2025- 20:16 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025- 20:52