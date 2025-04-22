Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko THY EuroLeague maçı ne zaman ve saat kaçta?

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan dorukta. Play-off serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi Paris Basketbol ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, normal sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla adından sıkça söz ettirirken, şimdi gözünü Final Four'a dikmiş durumda. Tecrübeli başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde adım adım hedefe ilerleyen Fenerbahçe, serinin açılış maçında hem saha avantajını hem de taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı bu zorlu yolculukta ilk adım büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko THY EuroLeague maçı ne zaman ve saat kaçta?

Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşı karşıya gelecek. Normal sezonda iki defa oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 101-100 yendiği Fransız ekibine karşı 87-83 mağlup olmuştu. Dörtlü final öncesi oynanacak kritik maçta hata yapmak istemeyen temsilcimiz, 3 galibiyete ulaşarak kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladığı EuroLeague'de başarılarını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligi 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol ise zorlu rakibine karşı kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı 22 Nisan Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Sports Arena'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.