Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de 2024–25 sezonunun en iyi koçu seçilerek Aleksander Gomelsky Yılın Koçu Ödülü'nün sahibi oldu. Litvanyalı çalıştırıcı, bu prestijli ödülü kazanan ilk Litvanyalı başantrenör olarak adını tarihe yazdırdı.

Bu sezon başından sonuna kadar zorlu bir mücadele veren Fenerbahçe Beko, yaşadığı sakatlık problemlerine rağmen Jasikevicius yönetiminde normal sezonu 23 galibiyet, 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Jasikevicius, gösterdiği bu başarı sayesinde diğer EuroLeague başantrenörleri tarafından sezonun en iyi koçu olarak seçildi.

Başarılı koç, böylece EuroLeague'de oyuncu olarak şampiyonluk yaşayıp antrenör olarak da Yılın Koçu seçilen ilk isim olmayı başardı. Oylamada Jasikevicius, Olympiakos'un koçu Georgios Bartzokas'ı geride bırakırken; Bayern Münih'ten Gordon Herbert ve Paris Basketball'dan Tiago Splitter üçüncülüğü paylaştı.

Oylamada ayrıca Anadolu Efes'ten Luca Banchi, Barcelona'dan Joan Penarroya, Maccabi Playtika Tel Aviv'den Oded Kattash, Kızılyıldız'dan Ioannis Sfairopoulos, Partizan'dan Zeljko Obradovic, LDLC ASVEL Villeurbanne'den Pierric Poupet, Panathinaikos'tan Ergin Ataman ve AS Monaco'dan Vassilis Spanoulis gibi önemli isimler de oy aldı.

Jasikevicius, bu ödülü kazanan 13. farklı koç oldu. Daha önce Zeljko Obradovic ve Georgios Bartzokas bu ödülü üçer kez, Ettore Messina, Pablo Laso ve Dimitris Itoudis ikişer kez kazanmıştı. Diğer kazananlar arasında Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt, Ergin Ataman ve son olarak Chus Mateo yer alıyor.